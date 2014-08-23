إضراب عام واعتقالات لعمال منجم جنوب إيران

يواصل 5000 عامل من عمال منجم حجر مدينة بافق بمحافظة يزد جنوب إيران إضرابهم لليوم الخامس على التوالي، حسب ما أعلنت وكالة العمل الإيرانية" إيلنا".

ووفقاً للوكالة فإن السلطات اعتقلت 5 أشخاص من بينهم رئيس المجلس البلدي لمدينة بافق محمد حسن تشكّري المؤيد لمطالب المحتجين الذين يطالبون بإيقاف مشروع خصخصة المنجم.

ونقلت "إيلنا" عن محمد عباسي بافقي الناطق باسم المجلس البلدي أن"السلطات اعتقلت هؤلاء العمال من منازلهم".

وأضاف أن "هولاء المعتقلين ضمن قائمة 18 شخصاً لدى الشرطة متهمين بالمشاركة في الإضراب وتنظيم الاحتجاج".

وتفيد الأنباء أن عوائل المعتقلين تجمعوا أمام شركة المعادن للمطالبة بالإفراج عنهم والاستجابة لحقوقهم.

وأكد عباسي بافقي أن جنود القوات الخاصة التابعة للشرطة خرجت من المنجم بعد اقتحامه، إلا أنهم مازالوا منتشرين في المدينة بحثاً عن المطلوبين.

وكان المقاول المسؤول عن المنجم قد قدم شكوى ضد العمال إثر الإضراب الذي أوقف العمل والإنتاج فيه بشكل نهائي، وإثر ذلك أصدرت الشرطة أوامر باعتقال 18 عاملاً وقد ألقت القبض بالفعل على 2 منهم.

وقد قام بقية العمال منذ الثلاثاء الماضي بالإضراب عن العمل ونظموا اعتصاما للمطالبة بالإفراج عن زملائهم، غير أن قوات الشرطة اقتحمت المنجم وقامت باعتقالات عشوائية أدت إلى إلقاء القبض على 5 أشخاص.

يذكر أن هذا ثاني إضراب ينظمه عمال منجم بافق، احتجاجاً على مشروع خصخصة قطاع المناجم، حيث سيؤدي هذا الأمر إلى فقدانهم الكثير من الحقوق والامتيازات.