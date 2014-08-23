إيران تؤكد مقتل حارس الحدود المختطف من تنظيم بلوشي

أكّد علي أصغر مير شكار، المساعد السياسي والأمني لمحافظ بلوشستان، مقتل حارس الحدود العريف جمشيد دانائي فرد، على يد مجموعة "جيش العدل" البلوشية التي كانت قد اختطفته في فبراير الماضي.

وقال مير شكار، في حوار مع وكالة "إيرنا" الرسمية للأنباء اليوم السبت، إن "القوات الأمنية استطاعت أن تحرر 4 من جنود حرس الحدود عن طريق المفاوضات والوساطات المحلية مع مجموعة جيش العدل، غير أنها لم تستطع إنقاذ العريف دانائي فر".

وكان مسؤول العلاقات العامة في حركة "جيش العدل"، إبراهيم عزيزي، قد قال لـ"العربية.نت" في مارس الماضي إن "الحركة قامت بتنفيذ حكم الإعدام بحق العريف جمشيد دانائي فرد شنقاً، بالطريقة التي تعدم بها إيران النشطاء البلوش".

كما كانت الحركة قد أعلنت في 9 فبراير الماضي في اتصال مع "العربية.نت" اختطافها ضابطاً وأربعة جنود إيرانيين في إقليم بلوشستان (شرق إيران)، للرد على إعدام 15 مواطناً من البلوش في مدينة جابهار، وطالبت الحركة بإطلاق سراح سجناء من السنة مقابل الإفراج عن المختطفين.

وتقول حركة "جيش العدل" إن تأسيسها منذ عامين جاء من أجل "قتالها ضد القوات الإيرانية لاستعادة حقوق أهل السنة في البلد. وهي تتهم السلطات الإيرانية بممارسة مخططات طائفية في الإقليم وباقي المناطق التي يقطنها السنة"، وفق ما يصدر في بياناتها الرسمية.

وخلال عملية أخرى قتلت الحركة 14 من حرس الحدود في 27 أكتوبر 2013، وردّت إيران في حينها بإعدام 16 من السجناء البلوش. كما أعلنت الحركة عن إسقاط مروحية إيرانية في نوفمبر 2013، على الحدود مع باكستان.