إيران تدشن مصنعاً لإنتاج الوقود النووي

دشنت إيران في أصفهان (وسط) مصنعاً لإنتاج ديوكسيد اليورانيوم المستخدم في إنتاج وقود المحطات النووية المدنية، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم السبت.

وصرح علي أكبر صالحي، مدير منظمة الطاقة النووية الإيرانية لوكالة "إرنا" الرسمية، أن "تدشين مصنع إنتاج ديوكسيد اليورانيوم المخصب بأقل من 5% يندرج في إطار الاتفاق مع مجموعة الـ5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا)".

وأضاف "أنها حلقة من دائرة الوقود النووي لاسيما لمحطة بوشهر".

وينص اتفاق جنيف المرحلي على تعليق قسم من النشاطات النووية الإيرانية مقابل تعليق جزء من العقوبات الدولية.

وقررت إيران ومجموعة الـ5+1 في يوليو أن تمدد لأربعة أشهر الاتفاق المرحلي في محاولة للتوصل إلى اتفاق شامل، يضع حدا لأزمة مستمرة منذ عشر سنوات.

ودشن هذا المصنع الجديد في وقت تقول إيران إنها تريد زيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم بعشرة أضعاف بحلول ثماني سنوات، وذلك كي تتمكن من إنتاج الوقود الضروري لمحطة بوشهر التي بناها الروس. وقد وعدت موسكو بتوفير الوقود لها حتى 2021.

لكن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تطلب من إيران الحد من برنامج التخصيب بأربعة أضعاف، معتبرةً أن على إيران أن تتحاور مع الروس من أجل الحصول على الوقود الضروري لبوشهر بعد 2021.