إيران ترفض زيارة مفتشي وكالة الطاقة لموقع بارشين

أعلن وزير الدفاع الإيراني، الجنرال حسين دهقان، اليوم السبت، أن إيران ترفض زيارة مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى موقع بارشين العسكري القريب من طهران، حسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء الطلابية "ايسنا".

وقال الوزير الإيراني: "إن الوكالة قامت بزيارات عدة الى بارشين وأخذت عينات، لكنها لم تجد شيئا غير قانوني.. وبالنتيجة فما من داع لزيارة جديدة الى بارشين لأنه لم يحصل شيء جديد فيه منذ عمليات التفتيش الأخيرة في 2005".

وقد طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرات عدة زيارة موقع بارشين، والذي تعتقد أنه جرت فيه تجارب تفجيرات تقليدية يمكن تطبيقها في المجال النووي، الأمر الذي تنفيه طهران.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتهمت طهران بأنها أخفت آثارا مثيرة للشبهات في بارشين. وقالت إنها تستند لدعم ما تقوله الى صور ملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية.

وفي يونيو الماضي، طالب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا امانو، من جديد بأن تتمكن الوكالة من الدخول الى موقع بارشين العسكري الواقع على مسافة 30 كلم من طهران.

وقال دهقان إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تستقي للأسف معلوماتها من أعداء ومنافقين تبين دائما أنها خاطئة". وكان يشير الى "منظمة مجاهدي خلق".

وأضاف أن إيران ترفض "تسليم الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات تتعلق بعلمائها العاملين في الصناعة الدفاعية".

وكان امانو قد قام الأحد الماضي بآخر زيارة الى طهران استمرت يوما واحدا والتقى خلالها خصوصا الرئيس حسن روحاني.

وفي مايو الماضي، أبرمت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاقا يتضمن خمسة إجراءات يفترض اتخاذها بحلول 25 أغسطس لتوضيح طبيعة الأبحاث التي قامت بها طهران في إطار برنامجها النووي.