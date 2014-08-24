إيران: أسقطنا طائرة إسرائيلية فوق موقع نطنز النووي

أكد الحرس الثوري، جيش النخبة للنظام الإسلامي الإيراني، في بيان له أنه أسقط طائرة شبح إسرائيلية فوق موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم وسط البلاد.

وأكد بيان الحرس الثوري الذي نشر على موقعه الرسمي أنه تم إسقاط طائرة تجسس من دون طيار لإسرائيل بصاروخ، وأضاف "هذه الطائرة الشبح كانت تحاول الاقتراب من منشأة نطنز النووية".



وموقع نطنز هو أكبر منشأة ايرانية لتخصيب اليورانيوم حيث يضم أكثر من 16 ألف جهاز طرد مركزي.

ويوجد ثلاثة الآف جهاز طرد آخر في موقع فوردو المقام تحت جبل ويصعب تدميره.



وسبق ان هددت اسرائيل اكثر من مرة بمهاجمة المنشات النووية الإيرانية.



وعقدت ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين والمانيا) اتفاقا مؤقتا لستة أشهر توقف طهران بمقتضاه جزءا من انشطتها النووية مقابل تعليق جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها.



هذا الاتفاق مدد العمل به لاربعة اشهر في تموز/يوليو (حتى 24 تشرين الثاني/نوفمبر) لتمكين الجانبين من التفاوض على اتفاق نهائي يضع حدا للازمة المستمرة منذ عشر سنوات.



وترفض اسرائيل اي اتفاق يتيح لطهران الاحتفاظ ببرنامج لتخصيب اليورانيوم مؤكدة انها يمكن أن تستخدمه في انتاج السلاح النووي، الأمر الذي تنفيه طهران تماما.



