وزير خارجية إيران: أمن العراق من أولويات طهران

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن تنظيم "داعش" ليس ضد مذهب أو بلد بحد ذاته، وأن ما يجري في العراق وسوريا يستهدف كل المنطقة والمجتمع الدولي؛ نافياً في الوقت نفسه وجود أي جندي إيراني على الأراضي العراقية.

وقال ظريف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي هوشيار زيباري من بغداد اليوم الأحد "إن استتباب الوضع الأمني واستقراره بالعراق من أولويات السياسة الخارجية الإيرانية؛ وإن إيران ستدعم وتقف إلى جانب الشعب العراقي على الدوام".

مؤكداً أن أمن العراق من أمن إيران؛ وإن الجمهورية الإسلامية ستدعم حكومة العبادي بنفس المقدار الذي دعمت به حكومة المالكي".

من جانبه قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري "إن العراق طلب الدعم من خلال الاستشارة والمعلومات ولا نشكو نقصاً في القوات العراقية أو البيشمركة".

معتبرا "ذلك أمرا طبيعيا، ويسري في جميع الدول التي تتعرض للخطر"، ومؤكدا في الوقت نفسه أن السياسيين العراقيين هم من يشكلون حكومتهم وليس إيران أو أميركا أو أي بلد آخر".

وفي معرض الرد على أسئلة الصحافيين: أثنى زيباري على دور "الشركات الإيرانية التي بقيت في إقليم كردستان العراق وهي لا تزال تمارس نشاطاتها الاقتصادية وتساهم في تطوير البنية التحتية، خصوصا في تأمين الكهرباء، ونحن مدينون لهم بهذا المجال".

هذا.. ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت سابق من اليوم الأحد إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية أعلن عنها أمس.

خطر "داعش" على المنطقة

من جانبه بحث رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي يزور بغداد اليوم الأحد الحاجة إلى جهد دولي للتصدي لتنظيم داعش، الذي استولى على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وذكر مكتب العبادي في بيان أن رئيس الوزراء أكد على الخطر الذي يمثله التنظيم على المنطقة.

كما عبر ظريف عن أمله بتطوير العلاقات أكثر مع العراق خلال فترة الحكومة الجديدة.

إلى ذلك، التقى الوزير الإيراني رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، وبحث معه العلاقات الثنائية وأهمية محاربة الإرهاب.

وكان محمد جواد ظريف، وصل اليوم الأحد، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية. وكان في استقباله بمطار بغداد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري وعدد من المسؤولين العراقيين. وسيجري ظريف محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين، ويرافق ظريف في هذه الزيارة وزير النفط بيجن نامدار زنكنة.

الزيارة التي تستغرق يومين هي الثالثة لوزير الخارجية الإيراني إلى بغداد منذ توليه هذا المنصب في 15 أغسطس من العام الماضي 2013.