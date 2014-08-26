رحلات فاخرة بالقطار قريباً بين بودابست وطهران

سيتسنى لمحبي القطارات القديمة والوجهات الغريبة لميسوري الحال تحقيق أحلامهم قريباً في قطار فاخر يربط بودابست بطهران تشغله شركة السكك الحديد المجرية.

وقالت مارسيلا بيكي، مديرة المبيعات في "نوستالجيا"، شركة السفر التابعة للمجموعة العامة: "اعتبرنا أن الوقت قد حان لمبادرة من هذا القبيل، مع انفتاح إيران على الغرب".

وستكلف البطاقات ما بين 10 آلاف و23 ألف يورو لرحلة تستمر أسبوعين توفر فيها خدمات خمس نجوم للركاب مع تقديم مشروبات كحولية مجانية، "ما خلا في إيران حيث يمكن طلب مشروبات باردة أو بيرة من دون كحول".

وسيتوقف القطار خلال رحلته هذه في عدة مدن سياحية في المجر ورومانيا وبلغاريا وتركيا قبل وصوله إلى إيران حيث سيتسنى للركاب التجول في شيراز وبرسبوليس (تخت جمشيد).

وكشفت مارسيلا بيكي أن المقاعد الـ70 في الرحلة الأولى المقررة في أكتوبر المقبل قد حجزت بالكامل من قبل سياح بريطانيين وأستراليين بغالبيتهم. ومن المرتقب تنظيم خمس رحلات أخرى في العام 2015.



