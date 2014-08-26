روحاني يعتبر النجف وكربلاء "خطا أحمر" بالنسبة لإيران

نقل وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، عن الرئيس حسن روحاني قوله إن "اجتياح المتطرفين للنجف وكربلاء يعتبر خطاً أحمر بالنسبة لإيران".

وأكد وزير الداخلية، خلال اجتماع للمجلس الإداري لمحافظة قم، أمس الاثنين، أن روحاني قال خلال اجتماع للحكومة "إن عمليات إيران ستكون غير محدودة في حال اجتياح النجف وكربلاء من قبل القوى المتطرفة".

وتحظى مدينتا النجف والكربلاء بأهمية بالغة لدى لإيرانيين بسبب مكانتهما الدينية والسياسية، وكذلك وجود المراقد الدينية التي يزوروها ملايين الشيعة سنويا.

وكان روحاني قد أعرب عن قلق إيران من زحف مقاتلي "داعش" في شمال وشرق العراق، موضحا أن إيران "مستعدة لمساعدة العراق إذا طلبت الحكومة العراقية ذلك، على أساس القانون الدولي وإرادة الشعب والحكومة العراقيين".

وفي سياق متصل، يقوم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حالياً بزيارة للعراق، والتقى أمس بالقيادات العراقية على رأسهم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة حيدر العبادي ورئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، ورئيسا الجمهورية فؤاد معصوم والبرلمان سليم الجبوري.

وقال ظريف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي هوشيار زيباري من بغداد أول أمس الأحد، إنه "لا يوجد أي جندي إيراني على الأراضي العراقية"، مضيفا "العراق ليس بحاجة إلى وجود جنود إيرانيين على أرضه".

وأكد ظريف أن بلاده "تقدم الدعم والاستشارة للقوات العراقية في حربها ضد الإرهاب"، مضيفا أن "الدعم ليس بالضرورة أن يكون بتواجد جنود إيرانيين على الأراضي العراقية".

وتابع ظريف: "إيران يعتبر الأمن في العراق من أولوية سياسته الخارجية.. وأن إرهاب داعش خطر على المنطقة بأكملها".



