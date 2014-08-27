إيران تعتقل 3 ممولين لـ"داعش" جنوب البلاد

أعلن حسين آذين، مندوب مدينة رفسنجان في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، أن السلطات اعتقلت 3 ممولين لـ"داعش" في مدينة رفسنجان، جنوب إيران.

ووفقا لصحيفة "شرق" في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فإن آذين أوضح أن "المعتقلين الثلاثة كانوا يجمعون الأموال والتبرعات ويرسلونها إلى داعش".

وكانت مواقع إيرانية أفادت بوجود عناصر لتنظيم "داعش" في مناطق مختلفة من إيران، خاصة في إقليمي كردستان وبلوشستان، ذات الأغلبية السنية.

ووفقا للتقارير، فإن مجموعات صغيرة من "داعش" قامت باستعراضات بالدراجات لنارية في مدن سنندج وبانة، غرب إيران، دون أن تتعرض لهم الشرطة حيث تركتهم يتجولون بحرية في هذه المناطق.

كما أفادت أنباء عن وجود مناصرين لـ"داعش" ينتشرون في إقليم بلوشستان، شرق إيران، بأعداد كبيرة، ويظهرون علنا في الشوارع ويرفعون الأعلام ويهتفون بشعارات نصرة لـ"داعش" بكل حرية.

وفي هذا السياق، نشرت جريدة "جمهوري إسلامي" الإيرانية الرسمية، في وقت سابق خبرا تناقلته وسائل الإعلام الإيرانية على نطاق واسع، عن ظهور عناصر من تنظيم "داعش" في مدينة أردبيل، شمال غرب إيران، بالقرب من حدود جمهورية أذربيجان، الأمر الذي نفته وزارة الداخلية الإيرانية.

كما أثيرت شائعات أخرى عن حضور عناصر لـ"داعش" في محافظة زنجان، شمال غرب إيران، وكذلك في رفسنجان وكرمان، جنوب البلاد.

ويأتي الإعلان عن إلقاء القبض على ممولين لـ"داعش" بعد أيام من التصريحات الإيرانية حول التعاون مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ضد الإرهاب وتقديم هذه الدول الدعم للقوات العراقية ضد تنظيم "داعش".