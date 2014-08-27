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اشتباك بين خفر السواحل الأميركيين وزورق إيراني

المصدر: واشنطن- فرانس برس
سفينة تابعة لخفر السواحل الأميركي
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حصل اشتباك الثلاثاء بين سفينة تابعة لخفر السواحل الأميركيين وزورق صيد إيراني في الخليج وأطلق طاقمها عيارات تحذيرية، حسب ما أعلن البنتاغون.

وأرسلت قيادة السفينة الأميركية "مونوموي" فريقا بزروق مطاطي للاقتراب من الزورق الإيراني خلال عملية روتينية. ولكن خفر السواحل الاميركيين رصدوا رشاشين على متن الزورق الإيراني كان احدهما مصوب باتجاههم، حسب وزارة الدفاع الأميركية.

وعلى الفور تراجع الأميركيون وقاموا بإطلاق عيارات تحذيرية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن "الزورق الإيراني انسحب إثر ذلك ولم يصب أي شخص في الحادث". وعززت الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية تواجدها في الخليج حيث يتمركز الأسطول الخامس الأميركي.

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