الإصلاحيون في إيران يؤسسون حزباً جديداً

أسس ناشطون من التيار الإصلاحي في إيران مؤخراً، حزباً جديداً يحمل اسم "ندا" بقيادة صادق خرازي الذي شغل منصب سفير إيران السابق في الأمم المتحدة وكان مساعداً لوزير الخارجية الإيراني في عهد حكومة خاتمي.

ويعمل الحزب الجديد بإشراف مباشر من الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، حيث أفادت تقارير بأن خاتمي هو من وجه خرازي بلم شمل الناشطين الإصلاحيين الشباب ممن كانوا أعضاء في حزب جبهة المشاركة الإصلاحي المنحل.

ويرتبط خرازي الذي عمل مستشاراً أعلى لخاتمي إبان فترة حكمه، بعلاقات مصاهرة مع المرشد الأعلى، حيث إنه شقيق زوجة مسعود خامنئي الابن الثاني للمرشد.

وتضم اللجنة المركزية لحزب "ندا" وهو اختصار لـ"نسل دوم إصلاح طلبان" أي "الجيل الثاني للإصلاحيين" 12 شخصية شابة يجتمعون بشكل منتظم مع خرازي بهدف توسيع نشاط الحزب واستقطاب المزيد من الكوادر.

ويقوم أعضاء حزب "ندا" بتحضيرات تمهيداً لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، غير أن وزارة الداخلية لم توافق بعد على منحهم ترخيصاً رسمياً.

ويحاول الحزب أن ينأى بنفسه عن الإصلاحيين التقليديين المتهمين بتنظيم احتجاجات عام 2009، حيث أعلن صادق خرازي أن حزبه ليس امتداداً للإصلاحيين، بل إنه يمتلك رؤية جديدة حول المشروع الإصلاحي في البلاد.

غير أن بعض الوكالات نقلت عن بهروز شجاعي، مسؤول اللجنة الإعلامية، أن هذا الحزب يعمل تحت ظل الخيمة الإصلاحية ووفق إرشادات وتعليمات القيادت الإصلاحية.

ويأتي الإعلان عن تأسيس هذا الحزب الإصلاحي بعدما بدأ التيار الاعتدالي الذي يقودة رئيس الجمهورية، حسن روحاني، يتصدر المشهد السياسي الداخلي في إيران.

وأدى صعود التيار الاعتدالي إلى تجميد نشاط الإصلاحيين عملياً، فضلاً عن استقطاب المعتدلين لكثير من الشخصيات السياسية من التيار الإصلاحي، كونهم يقدمون مشروعاً بديلاً يعوض عن غياب الإصلاحيين من المشهد السياسي الإيراني.

من جهة أخرى، يتوقع أن ينظم الإصلاحيون التقليديون صفوفهم بتحالف سيضم رفسنجاني وناطق نوري وحسن خميني في جبهة موحدة، حيث سبق لهذه الجبهة أن دعمت روحاني أثناء الانتخابات الرئاسية من خلال سحب مرشحها الإصلاحي محمد رضا عارف لصالح الشيخ المعتدل.