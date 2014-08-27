وكالة إيرانية: طهران بدأت بتعديل قلب مفاعل أراك

بدأت إيران بتعديل قلب مفاعل "أراك" للمياه الثقيلة، للحد من إنتاج مادة البلوتونيوم التي يمكن أن تستخدم لإنتاج السلاح الذري، كما نقلت اليوم الأربعاء وكالة الأنباء الإيرانية الطلابية عن رئيس البرنامج النووي الإيراني، علي أكبر صالحي.

وقال صالحي: "يقوم خبراؤنا بتعديل قلب مفاعل أراك.. لتبديد قلق بعض الدول" الغربية. وأضاف أن "المسؤولين في وزارة الخارجية أبلغوا بالتفاصيل التقنية لهذه التعديلات".

ومفاعل أراك للمياه الثقيلة هو إحدى نقاط الخلاف في المفاوضات النووية مع الدول العظمى، ويقع على بعد 240 كلم جنوب غرب طهران ويمكنه نظريا تزويد إيران بمادة البلوتونيوم التي يمكن أن تستخدم لإنتاج القنبلة الذرية.

واقترحت الولايات المتحدة تحويل مفاعل المياه الثقيلة إلى مفاعل للمياه الخفيفة لكن طهران رفضت ذلك.

وتعهدت إيران بعدم إنتاج مصنع لإعادة المعالجة لتنقية البلوتونيوم للاستخدام العسكري الذي تخشاه الدول العظمى وإسرائيل رغم نفي طهران.

وأكد المسؤولون الإيرانيون أن المفاعل قيد البناء حالياً سيعدل لحد إنتاج البلوتونيوم السنوي بكيلوغرام واحد بدلا من ثمانية أصلا. ووفقا لطهران، فإن إنتاج قنبلة ذرية يحتاج لعشرة كيلوغرامات من البلوتونيوم.

وفي إطار اتفاق مرحلي مع القوى العظمى، بدأ تطبيقه في 20 يناير وافقت إيران على الحد من أنشطتها لبناء مفاعل أراك.