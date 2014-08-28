إيران.. اغتيال قائد جيش النصر البلوشي

أفادت مصادر خاصة لـ"العربية.نت" عن اغتيال عبدالرؤوف ريغي قائد جيش النصر البلوشي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم 28 أغسطس، في مدينة كويتة غرب باكستان.

وأكّد المصدر أن نشطاء هذه الجماعة السنية البلوشية يتهمون السلطات الإيرانية بالوقوف وراء عملية اغتيال زعيمهم.

وكان عبدالرؤوف ريغي قد أعلن في شهر مايو الماضي عن تأسيس جيش النصر البلوشي الذي انشق عن حركة جيش العدل الذي بدأ نشاطه بعد أشهر من إعدام عبدالمالك ريغي زعيم حركة "جندالله" البلوشية.

وأعدمت السطات الإيرانية عبدالمالك ريغي شنقاً يوم 20 يونيو 2010 بعد أن كانت قد اعتقلته خلال رحلة له إلى قرقيزستان عبر إرغام الطائرة التي كانت تقله على الهبوط في "بندر عباس" جنوب إيران.

يذكر أن جيش النصر انشق عن جيش العدل بعد خلافات نشبت بينهما إثر إعدام أحد الجنود الإيرانيين الذين اختطفتهم هذه الحركة، في فبراير الماضي حيث أطلقت سراح 4 جنود وأعدمت العريف دانائي فر.

وكانت حركة جيش العدل قد قتلت 14 من حرس الحدود في 27 أكتوبر 2013، وردت إيران بإعدام 16 من السجناء البلوش، كما أعلنت الحركة عن إسقاط مروحية إيرانية في نوفمبر 2013 على الحدود مع باكستان.

وكان عبدالرؤوف ريغي قد أكد خلال اتصال مع "العربية.نت" في 22 مارس الماضي أنه يعارض إعدام الجندي الإيراني المختطف، لأن ذلك لن يخدم "القضية البلوشية والسنة" في إيران، على حد تعبيره.

وأسس ريغي في مايو الماضي جيش النصر وتوعد إيران بهجمات في قلب مدنها الكبرى، مؤكداً أن هذا التطور في مواجهة طهران سيكون خلال عام على الأكثر.

وتقول حركة جيش النصر في بياناتها "إنها تقاتل القوات الإيرانية لاستعادة حقوق أهل السنة في البلد وتتهم السلطات الإيرانية بممارسة مخططات طائفية في إقليم بلوشستان وباقي المناطق التي يقطنها السنة في إيران".