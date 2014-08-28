روسيا: نلمس فرصاً لرفع العقوبات عن إيران

قالت روسيا، اليوم الخميس، إنها تلمس فرصا لرفع العقوبات المفروضة على إيران، بفضل المحادثات الدولية الجارية بشأن برنامج طهران النووي، ودعت كل الدول المشاركة إلى إظهار إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق.

وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية الروسية "على الرغم من المسار الصعب لعملية التفاوض، هناك إمكانية لتلبية حقوق إيران بشكل متكامل، كونها دولة عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، بما في ذلك الحق في تخصيب اليورانيوم ورفع نظام العقوبات عنها".

وأضافت: "نفترض أن تظهر الأطراف المشاركة جميعها إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق نهائي مقبول من الجانبين، يسمح باستعادة ثقة المجتمع الدولي الكاملة في الطبيعة السلمية الخالصة للبرنامج النووي الإيراني".

ويجتمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو، غدا الجمعة، لبحث المفاوضات الجارية مع القوى العالمية، المتعلقة بالمواجهات المستمرة منذ عشر سنوات بشأن طموحات طهران النووية.

ومن المتوقع أن تتطرق محادثات الغد بين وزيري خارجية روسيا وإيران إلى الأزمة في سوريا، حيث تلقي كل من موسكو وطهران بثقلها خلف الرئيس السوري بشار الأسد، إضافة للتباحث في موقفها إزاء أفغانستان.