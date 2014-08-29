واشنطن: عقوبات جديدة على أفراد وكيانات في إيران

فرضت واشنطن الجمعة عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفراداً وشركات ومؤسسات على صلة ببرنامجها النووي وبدعم "الإرهاب".

وأكدت واشنطن في بيانات صدرت في الوقت نفسه عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأميركية، أنها ستواصل البحث عن حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني عبر المفاوضات بين الدول الكبرى وإيران.

وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات تستهدف أفرادا وكيانات تعمل تحت إشراف السلطات الإيرانية المشاركة في برنامج إيران النووي وبرنامجها الصاروخي، وهدفها إعاقة التهرب من العقوبات الدولية و"دعم الإرهاب".

وقالت كايتلين هايدن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي "اتخذنا اليوم تدابير إضافية في إطار جهودنا لإبقاء الضغوط على الحكومة الإيرانية".

وأضافت أن "وزارة الخزانة ووزارة الخارجية فرضتا عقوبات على عدة شركات وأفراد ضالعين في أنشطة مثل مساعدة البرنامج النووي الإيراني، ومساندة الإرهاب أو مساعدة إيران للتهرب من العقوبات الدولية".

واعتبرت أن هذه العقوبات لا تؤثر بأي حال على "التزام الولايات المتحدة العمل مع شركائها في مجموعة 5+1 للتوصل إلى حل طويل الأمد ونهائي يضمن الطبيعة السلمية حصراً للبرنامج النووي الإيراني".

وتضم مجموعة 5+1 ( الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) وتوصلت هذه الدول مع إيران إلى اتفاق مؤقت في نوفمبر 2013 وهي تخوض الآن مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل الأزمة الناجمة عن تخوف الغرب من سعي إيران للحصول على السلاح النووي منذ عشر سنوات.