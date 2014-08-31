روحاني: لن أسكت أمام حملات التشويه

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس السبت إنه لن يسكت بعد اليوم أمام حملات المتشددين ومحاولاتهم تشويه صورة الحكومة.

وانتقد روحاني استمرار الهجوم الذي طال وزراء حكومته وفريقه النووي المفاوض قائلاً: إننا نرحب بالنقد لكننا نقف ضد التشهير ووضع العراقيل أمام مسؤولي الحكومة"، على حد تعبيره.

وأكد روحاني على أنه "التزم الصبر على حملات التشويه ضده خلال عام مضى، ولكن على الأقلية التي تتجاوز النقد إلى التشهير أن تعلم أن الحكومة والأكثرية المؤيدة لها سيقفون ضدها في حال الاستمرار بهذا الوضع".

وتصاعدت الخلافات بين روحاني والمتشددين بعد قضيتين هامتين، إحداهما عقد مؤتمر للأصوليين ضد المفاوضات النووية، بهدف إضعاف الحكومة ومحاولة ثنيها عن التوصل إلى اتفاق مع الغرب حول البرنامج النووي الإيراني.

وزير التعليم وتهمة الإلحاد

والقضية الثانية إقالة وزير التعليم بعدما تم استجوابه في البرلمان من قبل نواب الكتلة الأصولية، الذين حملوه "مسؤولية ترويج النزعات الإلحادية والمعادية للثورة، وانتشار الحركات والأفكار القومية والانفصالية في الجامعات الإيرانية"، مما أدى إلى سحب الثقة عنه.

وسبقت إقالة الوزير بأيام، جلسة سرية للبرلمان عقدت بناء على طلب 180 نائباً لمناقشة ما وصفوه بـ"انتهاك حرمة منصب رئاسة الجمهورية".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد وصف منتقدي سياسته النووية بالـ"جبناء"، دفاعاً عن أداء وموقف حكومته خلال المحادثات مع الغرب.

وانتقد المتشددون الأصوليون بشدة سياسة روحاني اللينة تجاه الغرب أثناء المفاوضات، وهاجموا مراراً الاتفاق المؤقت الذي حصل مع القوى الكبرى والذي أدى إلى وقف جزء كبير من نشاطها النووي، مقابل تخفيف محدود للعقوبات.

ولاقت تصريحات روحاني ضد المتشددين يوم أمس ترحيباً واسعاً من قبل أنصار الحكومة، واعتبروها رداً قوياً وحاسماً ضد تطاول التيار الأصولي وتهديداتهم المتكررة ووضعهم العراقيل أمام سياسات الحكومة المعتدلة.

وخلال المؤتمر الصحافي أمس، أعلن الرئيس الإيراني أنه استلم شخصياً مسؤولية المفاوضات النووية مع الغرب، وأنه سيستمر في تحمل هذه المسؤولية حتى النهاية.