ظريف "متفائل" بإيجاد اتفاق حول ملف إيران النووي

عبر وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، عن تفاؤله، عقب محادثات مع مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، اليوم الاثنين، بإمكان حل النزاع بشأن برنامج طهران النووي بحلول الموعد النهائي في 24 نوفمبر المقبل.

وقال ظريف في حديث للصحافيين: "أنا متفائل للغاية عقب المحادثات مع السيدة آشتون، ويمكننا في واقع الأمر أن نحل هذه القضية في الموعد".

وتابع: "آمل في وجود الاستعداد والإرادة السياسية التي أراها في جميع أطراف هذا النقاش، أن يكون هناك حل خلال الشهور الثلاثة المقبلة".

إلا أنه قال إن التوصل لاتفاق "يستلزم إرادة سياسية ويتطلب وعيا تاما بضرورة معالجة المسائل".

وفي سياق آخر، وصف ظريف العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على طهران بأنها تقف "حائلا دون إحراز تقدم" في المحادثات النووية.