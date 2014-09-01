ظريف يلتقي آشتون في بروكسل اليوم

غادر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، صباح اليوم الاثنين، طهران متوجهاً إلى بروكسل، للقاء وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون.

وسيجتمع ظريف مع آشتون على غداء عمل، حيث يرافقه نائباه عباس عراقجي وماجد تخت روانشي، كبيرا المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية مع القوى العظمى.

كما سيعقد الوزير الإيراني لقاءات مع مسؤولين بلجيكيين، قبل التوجه إلى لوكسمبورغ.

أما الأربعاء، فسيتوجه ظريف إلى إيطاليا للقاء نظيرته الإيطالية، فديريكا موغريني، التي عينت، السبت، وزيرة لخارجية الاتحاد الأوروبي خلفا لآشتون.

في السياق ذاته، من المقرر أن تستأنف إيران ودول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين وألمانيا) المفاوضات في منتصف سبتمبر، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد أبرم الجانبان اتفاقاً مرحلياً نووياً لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، بدأ تطبيقه في 20 يناير الماضي.

وفي يوليو، مددوا المهلة لأربعة أشهر إضافية، أي حتى 24 نوفمبر، للتوصل إلى اتفاق نهائي يفترض أن يسمح بضمان الطبيعة السلمية البحتة للبرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع كل العقوبات التي يفرضها الغربيون والأمم المتحدة وتخنق الاقتصاد الإيراني منذ سنوات.