تدشین خط قطار بین إیران وترکمانستان وکازاخستان

تم تدشین مشروع خطوط السكك الحديدية المشتركة بین إيران وترکمانستان وکازاخستان، الیوم الأربعاء، برعاية رؤساء الدول الثلاث، في محطة "آك یایلا" الواقعة في الأراضي الترکمانستانیة.

ووفقاً لوكالة "إرنا" الرسمية للأنباء، فقد کان الرئیس الترکمانستانی، قلي بردي محمداف، في استقبال الرئیس الإيراني حسن روحانی لتدشين الخط الدولي الذي يبلغ طوله 926 كيلومترا، 146 كيلومترا منه في كازاخستان و700 كيلومتر في تركمنستان و80 كيلومتراً في إيران، حيث سيربط دول آسيا الوسطي والقوقاز بالمياه الدولية.

وسيوفر الخط قابلية شحن 1.5 مليون طن من البضائع في العام الأول من التدشين، وسيرتفع هذا الرقم تدريجيا إلى 10 ملايين طن في المستقبل.

وتبلغ السرعة القصوى للقطار 120 كيلومترا بالساعة، حيث سيقطع مسافة 3000 كيلومتر التي تفصل كازاخستان عن الخليج بمدة 20 ساعة.

وتربط خطوط السكك الحدیدیة "جرجان - اینشه برون" البلدان الثلاثة (إیران وترکمانستان وکازاخستان) بهدف وصول دول آسیا الوسطی إلی میاه الخلیج وبحر عمان.

وتمت المصادقة على إنشاء خطوط السكك الحدیدیة بین هذه الدول الثلاث عام 2009 خلال اجتماع مشترك بین رؤساء الدول الثلاثة، وبدأت عملیات تنفیذ وتطویر هذا المشروع عام 2010.

ووفقاً لوكالة "إرنا"، فإن الرئیس الإيراني حسن روحانی قال خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه الرئيسين التركماني والكازاخستاني إن "هذا المشروع يشكل أساسا لتحول هائل في العلاقات بين الدول الثلاث وكذلك توسيع العلاقات الاقتصادية في المنطقة".

وأضاف روحاني: "إننا نشهد مع تدشين هذا المشروع ربط الصين ببحر قزوين وبحر قزوين بالخليج وكذلك البحر الأبيض المتوسط من الغرب وباكستان والهند من الشرق بصورة مباشرة وغير مباشرة".

من جهته، قال الرئيس الكازاخي نور سلطان نظربايف إن بلاده اتفقت مع طهران على العديد من القضايا، مؤكداً أن "هذا المشروع المشترك قد أنجز من خلال الجهود المشتركة بين البلدان الثلاثة".