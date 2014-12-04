إيران تأمل بتوقيع مذكرة تفاهم مع باكستان

اعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، باكستان بلداً جاراً وصديقاً وشقيقاً لإيران، وقال إن البلدين والشعبين الإيراني والباكستاني يرتبطان بأواصر ثقافية ودينية بحسب ما ورد في وكالة "إرنا" الإيرانية.

وأضاف لاريجاني اليوم الخميس، بعيد وصوله إلى إسلام أباد في تصريح أدلى به للصحفيين، أن طهران وإسلام أباد ترتبطان بعلاقات اقتصادية وسياسية وثقافية واسعة.

وأعرب لاريجاني عن أمله بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين البرلمانين الإيراني والباكستاني خلال هذه الزيارة.

ووصف الأوضاع الحالية في العالم سيما في المنطقة بأنها غير مستقرة معربا عن أمله بحل قضايا المنطقة والعالم.

ومن المقرر أن يجري رئيس مجلس الشورى الإسلامي خلال زيارته الى إسلام أباد التي تستمر يومين، محادثات مع الرئيس الباكستاني ممنون حسين ورئيس الجمعية الوطنية الباكستانية سردار اياز صادق ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني نيَر حسين بخاري وعددا آخر من قادة الأحزاب في البرلمان الباكستاني، تتناول العلاقات الثنائية سيما التعاون البرلماني والقضايا الإقليمية والدولية.

ويرافق رئيس مجلس الشورى الإسلامي في زيارته إلى باكستان، عددا من نواب مجلس الشورى الإيراني ومساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية حسن قشقاوي.