إيران وباكستان توقعان مذكرة تعاون أمني

وقع رئیس مجلس الشوری الإيراني علي لاریجاني ورئیس الجمعیة الوطنیة الباکستانیة إیاز صادق الخمیس مذکرة تفاهم للتعاون الثنائي بین البرلمانین الإیراني والباکستاني "تشمل أمن الحدود المشتركة بين البلدين".

ووفقاً لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، فقد تم التأکید في مذکرة التعاون علی "وجود هواجس مشترکة في مجال انتشار ظاهرة الإرهاب وتهریب المخدرات وانعدام الأمن في المنطقة".

وأعلن الطرفان "دعمهما لتطویر التعاون الأمني في إطار إحلال الأمن المستدام في المنطقة" واتفقا علی "تبادل وجهات النظر بین البرلمانین الإیراني والباکستاني في هذا المجال".

وفي السياق التقى رئیس مجلس الشوری الإيراني علي لاریجاني الیوم الجمعة، الرئیس الباکستانی ممنون حسین، حيث أكد لاريجاني خلال هذا اللقاء أنه "لا شك أن البلدین سیبذلان کل ما بوسعهما لتعزیز الأمن على امتداد الحدود المشترکة"، حسب ما نقلت عنه وكالة "إرنا".

وتوترت العلاقات بين إيران وباكستان إثر الاشتباكات الحدودية في أكتوبر الماضي، واستدعى البلدان سفيريهما بعد مقتل ضابط وعدد من حرس الحدود الباكستاني على يد القوات الإيرانية خلال اشتباكات مع مجموعة بلوشية مسلحة اغتالت بدورها عددا من ضباط وحرس الحدود الإيرانيين في مواقع عديدة وعلى مدى أسبوعين من الاشتباكات.

وكانت حركة "جيش العدل" قد تبنت مقتل 4 ضباط تابعين لشرطة الحدود الإيرانية في بلوشستان في 8 أكتوبر الماضي، ومحاولة اغتيال مسؤول حكومي.

وكان نائب بلوشي من مدينة زاهدان في البرلمان الإيراني أحدث ضجة حينما قال إن "الأحداث في بلوشستان تنذر بسقوط الإقليم بيد "داعش"، كما سقطت الموصل العراقية".

وكان إقليم بلوشستان مسرحاً لعمليات مسلحة دامت حوالي ثلاثة أسابيع، وشهدت اغتيالات لضباط وجنود وسلسلة هجمات على مراكز عسكرية ومخافر حدودية تابعة للشرطة والحرس الثوري الإيراني من قبل "جيش العدل" البلوشي.

وكان زعيم جيش العدل، صلاح الدين فاروقي، أكد أن "عناصر جيش العدل ينتشرون في جبال بلوشستان الوعرة داخل الحدود الإيرانية وليس لديهم صلة بالحكومة الباكستانية"، كما تتهمهم بذلك السلطات الإيرانية.

غير أن إيران تؤكد أن عناصر جيش العدل يتخذون من المناطق الوعرة في إقليم بلوشستان الباكستاني ملاذاً آمناً لهم، وذلك نظراً لصلاتهم القبلية التي تجمع البلوش بين البلدين المجاورين.