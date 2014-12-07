بريطانيا ترفض تقديم تنازلات في المحادثات مع إيران

قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أمام مؤتمر لشؤون الأمن في البحرين إنه يتعين ألا تقدم بريطانيا والقوى الأخرى أي تنازلات تفتقر للحكمة خلال المفاوضات في سبيل إبرام اتفاق نووي مع إيران.

وقال هامون: "في المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي، يجب علينا أن نختار المثابرة بديلا عن المواءمة... وأن ندعم موقفنا المبدئي بشأن التخصيب بدلا من الإذعان لإغراء تقديم تنازلات تفتقر للحكمة في سبيل إبرام اتفاق... يبقى هدفنا النهائي التوصل الى اتفاق شامل يكفل أن لا تمتلك إيران قدرات تمكنها من تصنيع أسلحة نووية".