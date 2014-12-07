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نتنياهو: إسرائيل منعت إيران من امتلاك القوة النووية

المصدر: واشنطن - فرانس برس
نتنياهو حذر سابقا من القنبلة النووية الإيرانية
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لعبت دوراً رئيسياً في منع التوصل إلى اتفاق مع إيران حول كبح نشاطات برنامجها النووي الشهر الماضي.

وقال في كلمة مسجلة لمركز فكري في واشنطن إن الاتفاق كان من شأنه "بشكل فعال أن يترك إيران على عتبة أن تصبح قوة نووية"، مضيفاً أن "صوت إسرائيل ومخاوفنا لعبت دوراً حاسماً في منع التوصل إلى اتفاق سيئ".

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن انهيار محادثات السلام مع الفلسطينيين في وقت سابق من هذا العام، سببه أن الفلسطينيين أرادوا لهذه المحادثات أن تنتهي.

وأضاف في كلمة مسجلة لمركز فكري في واشنطن أن "المحادثات انتهت لأن الفلسطينيين أرادوا لها أن تنتهي"، مضيفاً أن الزعماء الفلسطينيين "ببساطة غير مستعدين.. لمواجهة العنف"، الذي يرتكبه أبناء شعبهم، على حد قوله.

كلمات دالّة

#إيران, #نووي, #مفاوضات, #اتفاق, #نتنياهو, #إسرائيل

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