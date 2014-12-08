لقاء بين الجعفري وظريف قبيل مؤتمر حول الإرهاب

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بوزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، الذي يزور طهران حالياً على رأس وفد عراقي لبحث سبل مكافحة الإرهاب الذي بات يخيم على المنطقة، وذلك قبل انطلاق المؤتمر الدولي لمكافحة العنف والتطرف في إيران.

وقال الجعفري، في مؤتمر صحافي مشترك مع ظريف، إن القوات العراقية تحقق تقدماً ميدانياً مهماً، مشيراً إلى دور طائرات التحالف في توفير الغطاء الجوي، وإجبار المتطرفين على التراجع، معتبراً أن الطيران يوفر الغطاء الجوي فقط.

بدوره، أكد ظريف أن طهران ستدعم الشعب العراقي "سنة وشيعة، عرباً وأكراداً، حتى نهاية الحرب على المتطرفين".

وكانت مصادر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد تحدثت عن قيام طائرات حربية إيرانية بقصف مواقع للإرهابيين في محافظة ديالى شرق العراق، إلا أن طهران تحفظت على صحة تلك الأنباء، رغم أن الحضور العسكري الإيراني تم توثيقه بصور لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في أكثر من منطقة عراقية شهدت معارك ضد التنظيم، بينها آمرلي التابعة لمحافظة صلاح الدين.