قائد إيراني: اعتقلنا 108عسكريين بالناتو في سبتمبر

أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي الإيراني، العميد فرزاد إسماعيلي، اليوم الاثنين أن قوات بلاده كانت قد اعتقلت 108 عسكريين من الناتو بعد أن أرغموا طائرتهم بالهبوط، أثناء عبورها من الأجواء الإيرانية في سبتمبر الماضي.

وجاء في وكالة تسنيم، القريبة إلى المؤسسة الأمنية الإيرانية عن لسان إسماعيلي أن إيران كانت قد أجبرت طائرة تجارية مستأجرة من قبل قوات التحالف على الهبوط على أراضيها في مدينة بندر عباس واعتقلت108 من ركابها العسكريين، على حد قول القائد العسكري الإيراني.

وكانت الحكومة الأميركية قد صرحت في سبتمبر الماضي أن طائرة مملوکة لشرکة "فلاي دبي" واستأجرتها قوات التحالف في أفغانستان قد اضطرت للهبوط في مطار بندر عباس جنوب شرق إیران .

وبينما اعتبرت الخارجية الأميركية في حينها أن "بعض الأمور الإدارية البيروقراطية كانت سبباً في هبوط الطائرة"، بالمقابل ادعاء قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي الإيراني، اليوم الاثنين أن قوات بلاده أرغمت طائرة التحالف على الهبوط بعد تهديدها بصاروخ.

وقال إسماعيلي: طائرة التحالف العسكرية عند حدود الأجواء الإيرانية، عرفت نفسها بأنها مدنية بينما كانت ترتكب الجرائم في أفغانستان على حد قوله، ثم أضاف: "طلبنا من الطائرة الهبوط وعندما رفضت هددنا بإسقاطها بصارخ، فهبطت واعتقلنا ركابها".

ولم يوضح القائد العسكري الإيراني عن الأسباب التي أجبرت حكومة بلاده بالسماح للطائرة بالإقلاع مرة ثانية بعد ساعات قليلة من هبوطها في بندر عباس وتوجهها إلى مدينة دبي الإماراتية.

في حين کانت صحيفة واشنطن بوست أعلنت عن مصدر في الحكومة الأميركية أن "طائرة لقوات التحالف في أفغانستان اضطرت للهبوط في مطار بندر عباس للتزود بالوقود في بندر عباس قبل أن تواصل الرحلة".