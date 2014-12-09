إيران تؤكد الالتزام باتفاق جنيف حول ملفها النووي

رفض مسؤول نووي إيراني، اليوم الثلاثاء، المخاوف الأميركية حول احتمال شراء مكونات لمفاعل أراك الذي هو قيد الإنشاء، مؤكدا أن طهران تحترم الاتفاق المرحلي الموقع في جنيف في 2013 والذي تم تمديده حتى الصيف المقبل.

وذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية المتخصصة، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة أبلغت خبراء مجلس الأمن الدولي مطلع نوفمبر أن إيران تبذل جهودا بشكل غير مشروع لشراء تجهيزات ومعدات لمفاعل أراك (240 كيلومتر جنوب غرب طهران) من الممكن استخدامها في تصنيع سلاح نووي.

وسبق أن أعلنت إيران أنها أجرت تعديلات في هذا المفاعل، الذي توقف بناؤه، للحد من كمية البلوتونيوم المنتجة فيها، فيما يرغب الغربيون بالتخلي عن هذا المشروع.

وأكد المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، على هامش مؤتمر دولي في طهران: "ليس لدي أي معلومات حول (إعلان) هذا الشراء. وحتى إن كان هناك شراء فذلك لا يخالف اتفاق جنيف ولا التمديد لسبعة أشهر".

وأضاف كمالوندي أمام الصحافيين: "ما أبرم في جنيف يتضمن ألا نضع معدات جديدة".

وبعد فشل مجموعة خمسة زائد واحد (الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، بريطانيا، روسيا وألمانيا) والجمهورية الإسلامية في التوصل إلى حل شامل ونهائي في فيينا في 24 نوفمبر الماضي، تم الاتفاق على تمديد الاتفاق المرحلي والمحادثات حتى صيف عام 2015 .

وأكد كمالوندي أن المحادثات ستستأنف على مستوى الخبراء الأسبوع المقبل، ولكنه لم يحدد موعدها.