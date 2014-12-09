مسؤول إيراني ينفي تصريحاته الصحافية حول "داعش"

نفى مسؤول إيراني كبير، الثلاثاء، تصريحات نسبتها له صحيفة بريطانية حول تنفيذ إيران غارات على تنظيم "داعش" في العراق، مؤكدا أنها تعرضت إلى "تأويل خاطئ".

ونقلت صحيفة "الغارديان" عن نائب وزير الخارجية الإيراني، إبراهيم رحيم بور، السبت، أن إيران شنت غارات جوية "دفاعا عن مصالح أصدقائنا في العراق"، وبدت هذه التصريحات مناقضة للموقف الرسمي لطهران التي لم تؤكد حتى الآن هذه الغارات على شرق العراق بداية الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة أيضا قوله "ليس لدينا أي تنسيق مع الأميركيين، قمنا بالتنسيق مع الحكومة العراقية فقط".

ونفى رحيم بور، الثلاثاء، هذه التصريحات، شارحا أنه رد على سؤال حول غارات جوية محتملة بالقول "بشكل عام العراق حليف إيران، ونحن مستعدون لتوفير المساعدة العسكرية إذا طلبت منا الحكومة العراقية ذلك".

وأضاف المسؤول الإيراني إبراهيم رحيم بور على هامش مؤتمر دولي في طهران "أخطأوا في تأويل تصريحاتي".

وتنفي إيران باستمرار أن تكون لها قوات في العراق، وترفض المشاركة في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد مقاتلي تنظيم "داعش" الذين يسيطرون على مناطق واسعة من سوريا والعراق.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أنه لم يتبلغ بغارات إيرانية على مواقع تنظيم "داعش" في العراق.