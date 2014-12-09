واشنطن "قلقة" إزاء شراء إيران مكونات لمفاعل "آراك"

أبدت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، قلقها إزاء شراء محتمل من جانب إيران مكونات لمفاعلها النووي قيد البناء في "آراك"، إحدى نقاط الخلاف في المفاوضات بين طهران والقوى العظمى في فيينا الشهر الماضي.

وأكدت مجلة "فورين بوليسي" أن واشنطن أبلغت خبراء مجلس الأمن الدولي مطلع نوفمبر الماضي أن إيران تبذل جهودا بشكل غير شرعي لشراء تجهيزات ومعدات لمفاعل "آراك" (240 كلم جنوب غرب طهران) من الممكن استخدامها في تصنيع سلاح نووي.

وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جنيفير بساكي على هذه المعلومات بحذر، قائلةً: "هذا ليس أمرا جديدا: نحن قلقون حيال نشاط إيران من حيث شراء معدات".

ورفضت التعليق كذلك على المحادثات بين حكومتها والأمم المتحدة أو القول ما إذا كان شراء مكونات للمفاعل المستقبلي يشكل خرقا للعقوبات الدولية المفروضة على إيران.

وأضافت بساكي: "أقولها بكل وضوح: التزمت إيران بتعهداتها طبقا لخطة العمل المشترك، ونستمر في اعتقاد ذلك".

و"خطة العمل المشترك" هو الاتفاق الموقت الذي توصلت إليه مجموعة الـ5+1 مع إيران أواخر نوفمبر 2013.

يذكر أن القوى العظمى وطهران فشلت في التوصل الى اتفاق نهائي في 24 نوفمبر الماضي في فيينا، حيث تم التوافق على تمديد المفاوضات حتى صيف 2015.

من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي اد رويس، تعليقا على تقرير مجلة "فورين بوليسي": "يبدو أن الإدارة تفقد السيطرة على استراتيجيتها حيال إيران".

وندد بالنظام الإيراني "المخادع المحنك" الذي "ينتهك التزامه بتجميد برنامجه النووي".

وأثناء المفاوضات في فيينا، استبعدت طهران تحويلا في مفاعلها النووي في "آراك". وقد سبق وأعلنت أنها أجرت تعديلات في المفاعل الذي يعمل بالمياه الثقيلة من أجل تخفيف كمية البلوتونيوم الذي ينتج هناك، لكن الغرب يأمل في أن تتخلى عن المشروع برمته.



