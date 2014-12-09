الأمم المتحدة: قائد فيلق القدس الإيراني في العراق

ذكر مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة أن تواجد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في العراق، والموثق بالصور، يعتبر خرقاً لحظر السفر الذي فرضته المنظمة الدولية على المسؤول الإيراني.

وأكد جنرال إيراني في سبتمبر الماضي أن سليماني كان في العراق وأنه يلعب دورا حيويا في القتال ضد متشددي تنظيم "داعش" هناك.

ويخضع قاسم سليماني لحظر دولي على السفر وتجميد للأصول فرضهما عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 2007.

وقال تقرير من 7 صفحات، أعدته لجنة الخبراء بشأن إيران التابعة للأمم المتحدة واطلعت عليه وكالة "رويترز"، أمس الاثنين، إن سليماني "التقطت له صور فوتوغرافية وتسجيلات مصورة في عدد من المناسبات يزعم أنها في العراق". وتضمن التقرير صورة فوتوغرافية لسليماني في العراق.

وجاء فيه أيضاً: "ذكر تقرير أن إحدى الصور تظهره (أي سليماني) قرب مدينة آمرلي في شمال العراق بعد أن استعادت قوات عراقية المدينة من تنظيم الدولة الإسلامية".

وذكر تقرير الخبراء أيضا أنهم لم يتلقوا أي تقارير جديدة عن انتهاكات إيرانية للعقوبات النووية منذ نهاية مارس الماضي رغم أنه أضاف أن "هذا ربما يعكس حذرا من جانب الدول للتواصل مع اللجنة في وقت تستمر فيه المفاوضات (النووية)".

وفي تقريرها قالت لجنة الخبراء أيضاً إن حصول ايران بشكل غير مشروع على تكنولوجيا نووية محظورة يبدو أنه مستمر.

لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إن إيران تقيدت ببنود اتفاق نووي مؤقت توصلت إليه قبل عام والذي يشكل الأساس للمحادثات الجارية حاليا للوصول إلى اتفاق شامل.