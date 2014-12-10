مسؤول إيراني: السلاح النووي يتناقض وتعاليم الإسلام

قال سفير وممثل إيران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي، إن "امتلاك واستخدام أسلحة الدمار الشامل يتناقضان وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف". بحسب ما نقلته وكالة أنباء فارس الرسمية.

وقال نجفي في كلمة ألقاها خلال مؤتمر حول السلاح النووي وتداعيات استخدام على الإنسانية، عقد أمس الثلاثاء في فيينا، إنه "بعد القصف الأميركي النووي لمدينتي هيروشيما وناكازاكي، أصبحت شعوب العالم تعيش في ظل الخوف من السلاح النووي".

ووصف ما يقال عن إمكانية وجود "سلاح نووي تحت السيطرة" بأنه "خرافة"، وأضاف: "عندما يستخدم هذا السلاح عن طريق الخطأ أو العمد فعندها لن يكون بالإمكان العيش بصورة عادية".

وشدد على أن "إيران تعتقد أنه من غير الممكن الاحتفاظ بالسلاح النووي، دون أن تكون لهذا السلاح مخاطر على البشرية، وأن إيران ترحب بإيجاد مناطق في العالم منزوعة السلاح النووي، ومن بينها منطقة الشرق الأوسط".

