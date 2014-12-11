إيران: مستشارونا العسكريون متواجدون في العراق وسوريا

أكد مساعد وزیر الخارجیة الإيراني حسین أمیر عبداللهیان أن "المستشارین العسكریین الإیرانیین متواجدون في العراق وسوریا، وبطلب من الحكومتین السوریة والعراقیة لمساعدة البلدین، وتقدیم المشورة والخبرات للقوات العسكریة والأمنیة في محاربة الإرهاب".

وأشار عبداللهيان في حوار مع وكالة "إرنا" الرسمية، أمس الأربعاء، إلى أنه "منذ بدایة التطورات الأخیرة في العراق، كانت أحد مطالب الحكومة العراقیة من الدول المختلفة، لاسیما إیران، تقدیم المساعدات التسلیحیة المناسبة لمحاربة الإرهابیین، نظراً لإغارة عناصر "داعش" على مخازن الأسلحة في الموصل. وقد قدمت إیران كل ما بوسعها، وفي إطار القوانین الدولیة للعراق".

وأضاف: من الواضح وجود مستشارین عسكریین إیرانیین في العراق لتقدیم المشورة للقوات المسلحة العراقیة والقوات الأمنیة في محاربتها للإرهاب، وهذا الموضوع لیس خفیاً علی أحد.

من جهتهم ذكر مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة أن تواجد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في العراق، والموثق بالصور، يعتبر خرقاً لحظر السفر الذي فرضته المنظمة الدولية على المسؤول الإيراني، وفقاً لوكالة "رويترز"، غير أن عبداللهيان نفى علمه بالموضوع.

بدوره أكد جنرال إيراني، في سبتمبر الماضي، أن سليماني كان في العراق ويلعب دوراً حيوياً في القتال ضد متطرفي "داعش" هناك.

ويخضع قاسم سليماني لحظر دولي على السفر وتجميد للأصول فرضهما عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2007.