نائب إيراني: روحاني يخفي تفاصيل مفاوضات النووي

أعلن النائب في البرلمان الإيراني محمود نبويان أن "الفريق الإيراني المفاوض رضح لمناقشة البرنامج الصاروخي خلال المفاوضات مع الغرب، وحتى المجلس الأعلى للأمن القومي لا يعلم بسير المفاوضات".

وأكد نبويان أن "اتفاق جنيف جاء على حساب الإضرار بالشعب الإيراني وأن طهران خسرت الكثير من مصالحها في هذا الاتفاق، واستمرار المفاوضات ليست لصالحها حيث لم تحصل على أية مكاسب"، وفقاً لموقع "عصر قانون"، مضيفاً "أن حكومة حسن روحاني ليست مستعدة لاطلاع الرأي العام على تفاصيل المحادثات".

وقال نبويان إن "وزير الخارجية محمد جواد ظريف انسحب من الاجتماع في مسقط بسبب تجاوز الطرف الآخر على الخطوط الحمر للنظام الإيراني".

يذكر أن البرنامج الصاروخي يعتبر من إحدى أهم النقاط الخلافية بين إيران والغرب وخاصة الولايات المتحدة، حيث إن الصواريخ الباليستية الإيرانية والشكوك حول اختبارات صاروخية برؤوس نووية كانت من بين النقاط الخلافية التي حالت دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين أثناء الجولة الأخيرة من مفاوضات فيينا التي انتهت في 24 نوفمبر الماضي.

وكان 40 سناتوراً أميركياً قد وجهوا رسالة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما في 19 نوفمبر الماضي طالبوا فيها بـ"وقف كامل الطاقة الإنتاجية النووية للنظام الإيراني وإثارة ملف الصواريخ الباليستية في المفاوضات".

