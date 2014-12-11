وكالة الطاقة تعتبر اقتراحا لزيارة إيران "غير مفيد"

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، أن اقتراح إيران زيارة منطقة مريوان الشمالية الغربية ستكون "غير مفيدة" في التحقيق في معلومات عن تجارب تفجيرات عنيفة واسعة النطاق.

وصرح المتحدث باسم الوكالة، سيرج غاس، أن الوكالة "شرحت لإيران بوضوح عدة مرات أن عرضها إجراء زيارة الى مريوان لا يساعد في طمأنة مخاوف محددة تخص تجارب تفجيرات عنيفة واسعة النطاق".

وتقوم الوكالة الدولية بمراقبة منتظمة ودقيقة لبرنامج إيران النووي، غير أنها تضغط على الجمهورية الإسلامية منذ سنوات لتوضح حقيقة معلومات تلقتها وتفيد بأن طهران أجرت قبل 2003، وربما ما زالت تجري من ذاك، أبحاثا لتطوير أسلحة نووية. وتندرج الأنشطة المعنية في ماريوان في إطار هذه الأبحاث، التي لطالما نفت إيران إجراءها.

وكان ممثل إيران في الوكالة الدولية، رضا نجفي، قد عرض في الشهر الفائت تنظيم زيارة الى مريوان، وصرّح للصحافيين اليوم الخميس أن هذا يرمي "إلى الإثبات بأن هذه المزاعم لا أساس لها".

