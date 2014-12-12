وزير الثقافة: روحاني يعارض حجب مواقع التواصل

أعلن وزير الثقافة الإيراني، علي جنتي، أن "الرئيس حسن روحاني يعارض حجب مواقع التواصل الاجتماعي ذات الشعبية الواسعة"، مؤكداً أن "الحكومة لا تستطيع الاستجابة للمطالبات التي تريد حجب هذه المواقع تحت ذريعة أن هناك أشخاصاً خالفوا القوانين والأنظمة".

كما يدعو روحاني إلى المرونة في مراقبة الإنترنت التي يستخدمها أكثر من 30 مليون إيراني، حيث يلجأ الكثير منهم لبرامج فك الحظر للتحايل على المنع الحكومي.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أمهل القضاء حكومة روحاني شهراً واحداً لمنع برامج التواصل مثل الفايبر والتانغو والواتساب، بحجة تداولها رسائل مسيئة لمسؤولين إيرانيين.

وكان عدد من المسؤولين المحافظين في النظام دعوا الحكومة إلى "حجب أو فلترة" هذه المواقع و"تطهير هذه الشبكات من الرذائل"، حسب قولهم.

في هذا السياق، أعلن وزير الاتصالات الإيراني، محمود واعظي، أن "نظاماً لغربلة محتويات المواقع الاجتماعية دون غلقها يجري العمل عليه منذ بداية 2013، وسيكون جاهزاً في غضون ستة أشهر".

وتعمد السلطات الإيرانية إلى غلق المواقع الاجتماعية، خصوصاً تويتر وفيسبوك، بشكل منتظم منذ انطلاق تظاهرات يونيو 2009 التي نظمت احتجاجاً على إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد، حيث كان المعارضون يستخدمون المواقع الاجتماعية لحشد أنصارهم.

وتعتبر إيران من أكثر الدول في منطقة الشرق الأوسط مراقبة للإنترنت، وتعلل الحكومة أسباب رقابتها المشددة بوجود مواقع كثيرة تحرض على الجريمة والانحلال الأخلاقي.

وزعزعت قضية حجب المواقع الاجتماعية وقضايا اعتقالات المدونين ومستخدمي الإنترنت ثقة الناس بحسن روحاني حول وعوده الانتخابية بالعمل على مجتمع أكثر انفتاحاً، حيث كان فوزه بارقة أمل في قلوب العديد من الشباب الذي كان يتطلع لمستقبل مشرق وسهولة أكبر بالوصول للإنترنت والانفتاح على العالم.