إيران: نؤيد الحوار الوطني للحل السياسي في سوريا

في مؤشر على تغير مفاجئ لموقفها الداعم للنظام السوري، عبرت إيران عن "دعمها لخطة المبعوث الأممي استیفان دي ميستورا الرامية لوقف إطلاق النار وتجميد القتال في سوريا"، وكذلك "انطلاق الحوار الوطني بين الموالاة والمعارضة من أجل إيجاد حل سياسي في سوريا بإشراف الأمم المتحدة".

ووفقاً لوكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية، فقد اعتبر مساعد وزیر الخارجیة الإيراني حسین أمیر عبداللهیان، خلال لقائه بنائب مبعوث الأمم المتحدة إلی سوریا رمزي عز الدین رمزي في طهران، أن "الحوار الوطني یعد جزءاً من الحل السیاسي في سوريا"، وقال إن "إيران تدعو الأمم المتحدة إلی لعب دور حقیقي بین المعارضة والموالاة ".

ووفقاً للوكالة، فقد بحث الجانبان خلال اللقاء خطة استیفان دي میستورا لوقف إطلاق النار في منطقة حلب السوریة، وأشاد عبداللهيان بـ"الاهتمام الجاد الذي یبدیه دي میستورا وفریقه بحل الأزمة السوریة".

وقال مساعد وزیر الخارجیة الإيراني إن "إيران ترغب في المساعدة لإنجاح هذه الخطة"، غير أنه طالب بـ"تبني نظرة واقعیة إزاء التطورات في سوریا وضرورة الفصل بین الإرهابیین والمعارضة"، على حد تعبيره.

من جانبه، أشار رمزي عزالدین رمزي إلی "مشروع إیران الذي یتألف من 4 بنود للحل السیاسي للأزمة السوریة"، من دون أن يوضح المزيد عن هذه البنود.

ووصف المشروع بأنه یحظی بالاهتمام، داعیاً إلی "تقدیم الدعم لتنفیذ البند الأول من المشروع، وهو وقف إطلاق النار في حلب وبعض المناطق الأخری في سوریا"، حسبما نقلت عنه وكالة "إرنا".

ولفت إلی التعاطي الإیجابي للسلطات السوریة مع خطة الأمم المتحدة، معرباً عن أمله بأن تدخل مبادرة وقف إطلاق النار في حلب حیز التنفیذ قریباً.

وكانت معلومات حصلت عليها قناة "العربية" أفادت بأن إيران أبدت مرونة في ما يتعلق ببقاء بشار الأسد ضمن أي تسوية. حيث أبلغ مصدر دبلوماسي فرنسي "العربية" عن تبدل مثير للاهتمام في الموقف الإيراني من الأسد، إذ أبلغت طهران دولاً من بينها فرنسا استعدادها مناقشة صيغة حل في سوريا يضع جانباً النقاش حول بقاء الأسد في السلطة أو رحيله عنها.