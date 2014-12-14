شمخاني: لدينا علاقات جيدة مع السعودية

أکد علي شمخاني، أمین المجلس الأعلی للأمن القومي الإیراني، ووزير الدفاع الإيراني الأسبق، أن "إيران لديها علاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية، كما أن هناك تعاون جيد بين إيران ودول مجلس التعاون الخلیجي".

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن شمخاني قوله خلال زيارة له، السبت، لمدينتي عبادان والمحمرة في إقليم الأهواز أن "إیران تدعم معالجة أکثر القضایا صعوبة في الدول العربیة مثل سوریا والعراق ولبنان وغزة"، على حد تعبيره.

وأكد على أن "المقصود من الدول العربیة لا یشمل السعودیة فحسب، بل حتى بعض الدول العربیة التي تتحرك خارج المعادلات الإقلیمیة، حيث نأمل منها أن تصحح هذا الأسلوب".

وبات علي شمخاني، القائد العسكري السابق والوجه الدبلوماسي البارز حالياً على المستوى الإقليمي، وهو من أصول عربية أهوازية، بات يلعب دوراً مهماً في العلاقات الإيرانية - العربية.

ويوصف شمخاني بأنه "مهندس تحسين العلاقات الإيرانية السعودية" عندما كان وزيراً للدفاع في فترة حكم الرئيس محمد خاتمي، وهو وجه مقبول عند المملكة العربية السعودية، فقد حصل على وسام سعودي رفيع وهو وسام الملك عبدالعزيز من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز عندما كان ولياً للعهد تكريماً لدوره في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وسبق لشمخاني عندما كان وزيراً للدفاع أن وقع الاتفاقية الأمنية نيابة عن بلاده مع السعودية في الرياض والتي لعبت دوراً مهماً في إزالة العديد من العوائق بين البلدين، خاصة في الجانب الأمني.

وتشير تحليلات الخبراء الإيرانيين إلى أن شمخاني مصّر على إدارة السياسات الأمنية والعلاقات الإيرانية - العربية على أساس العقلانية والمصالح المشتركة ومعطيات الواقع.

وكان للدول العربية الخليجية أفضل علاقات التعاون والتنسيق العسكري مع ايران خلال تولي شمخاني منصب وزير الدفاع. ويبدو أنه ملتزم بسياسة خاتمي نفسها تجاه المملكة العربية السعودية.

ورغم رغبة البلدين بتحسن العلاقات المتوترة، حيث التقى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مسعى لتضييق هوة الخلافات، إلا أنه مازالت هناك عقبات تحول دون ذلك.

وتتمثل النقاط الخلافية في استمرار تدخل إيران السلبي في شؤون الدول العربية كالبحرين واليمن، وإصرار طهران على برنامجها النووي المثير للجدل، وتصل ذروة الخلافات حول الأزمة السورية المستمرة.

