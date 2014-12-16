مليونا مدمن على المخدرات في إيران

تقوم الحكومة الإيرانية بإنشاء أول مركز لمعالجة الأطفال المدمنين على المخدرات بطهران، الذين يعيش أغلبهم في الشوارع في الأحياء الفقيرة في ضواحي العاصمة.

ويصل عدد مدمني ومستهلكي المخدرات في إيران إلى أكثر من مليوني شخص في إيران، وفق الإحصائيات الحكومية، غير أن إحصائيات مراكز الأبحاث والدراسات تشير لوجود أرقام مضاعفة.

ونقلت وكالة "مهر" شبه الرسمية عن فاطمة دانيشوار رئيسة اللجنة الاجتماعية في مجلس بلدية طهران، أن "الحكومة ستفتح هذا المركز بناء على قرار المجلس البلدي في طهران".

وأضافت: "وفقاً للتقارير التي تصلنا فإن الكثير ممن ينامون في الشوارع على الكراتين برفقة المتشردين والمدمنين هم من الأطفال الذين أبتلى الكثير منهم بالإدمان على المخدرات، ولذا من واجب الحكومة أن تنشئ مركزاً صحياً لعلاج هؤلاء الأطفال".

وفي السياق، أعلن مسؤول في منظمة علاج الإدمان، محسن روشن بجوه، عن "نية الحكومة إنشاء مراكز خاصة لمعالجة المدمنين الأطفال في كافة المحفظات خلال العام المقبل".

وأشار روشن بجوه في مقابلة مع وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، إلى "عزم الحكومة في مكافحة ظاهرة إدمان الأطفال على نطاق واسع ".

وأكد على أن "تنفيذ هذا المشروع في جميع المحافظات الإيرانية يتطلب وقتاً طويلاً لا يقل عن عام كامل، ولذا فإن البدء بالمشروع سيكون في محافظة سيستان بلوشستان، ومن ثم سينتقل إلى المحافظات الأخرى".

وفي نفس السياق، أعلن عضو لجنة التعليم والبحوث في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، عطاء الله سلطاني صبور، في جلسة مغلقة للبرلمان عن "انتشار تعاطي المخدرات بين طلبة المدارس ممن تتراوح أعمارهم بين 8 و9 سنوات"، حسب الموقع الرسمي للبرلمان الإيراني.

وحذّر سلطاني صبور الحكومة من "انخفاض سن تعاطي المخدرات بين الطلبة في البلاد"، مؤكداً على "ضرورة العمل على معالجة هؤلاء الطلاب المتعاطين للمخدرات في بعض المدارس الإيرانية"، مشدداً على أن "ذلك سيؤدي إلى الكثير من المشكلات في المجتمع".

وكان نائب رئيس لجنة مكافحة المخدرات في إيران قد أعلن في وقت سابق أنه "على الرغم من أن 17 مؤسسة ووزارة، تعنى بأمر مكافحة المخدرات في إيران فإن القلق مازال قائماً أمام ارتفاع نسبة المدمنين في البلاد".

وعلى الصعيد نفسه، قال مسؤول الوقاية والعلاج في وزارة الصحة الإيرانية إن آخر إحصائيات وزارته تشير إلى أن هناك ما يقارب المليون و350 ألف مدمن على المخدرات في إيران، حيث تشكل النساء نسبة 9% من هؤلاء المدمنين.

وخلال العام الماضي فقد حوالي 3000 شخص حياتهم في إيران بسبب سوء استعمال المخدرات، كان من بينهم 230 امرأة.

أما تقرير الشرطة الإيرانية، فأشار إلى أنه إضافة إلى هذا العدد، هناك 700 ألف شخص تحت سن 21 عاماً يتعاطون المخدرات بشكل مؤقت.