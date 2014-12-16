وثائقي.. كيف التفت تركيا على العقوبات الإيرانية

بعد أن شنت حكومة رجب طيب أردوغان في الأيام الأخيرة حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من الصحافيين، بثت صحيفة "زمان" التركية وثائقياً ربطت فيه بين الاعتقالات والكشف عن عمليات الفساد الواسعة وضلوع تاجرين إيرانيين وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين الأتراك فيها.

ويظهر مقطع في وثائقي صحيفة "زمان"، التي اعتقلت السلطات التركية رئيس تحريرها وعاملين فيها، طريقة إخفاء نقود ورقية محصلة من عملية التفاف على العقوبات المفروضة على طهران وإرسالها من تركيا إلى إيران.

يذكر أن الصحافة التركية كشفت قبل عام في مثل هذه الأيام عن ضلوع تاجرين إيرانيين، هما بابك زنجاني ورضا ضراب، في فضيحة الفساد الواسعة بتركيا وقامت السلطات الإيرانية بعد ذلك باعتقال الملياردير بابك زنجاني، حيث ما يزال في المعتقل. كما اعتقلت تركيا الإيراني رضا ضراب، الذي يحمل الجنسية التركية، وعدد من أبناء الوزراء وقدم ثلاثة وزراء بحكومة رئيس الوزراء سابقاً رجب طيب أردوغان استقالتهم من مناصبهم وأطلقت تركيا بعد فترة سراح رضا ضراب.

ويشرح وثائقي صحيفة "زمان" في إحدى المقاطع طريقة تعبئة نقود من العمل الصعبة في علب من الورق المقوى بغية إرسالها إلى إيران حسب الفيلم الوثائقي.

وعلى خلفية الفضيحة المالية كان أردوغان قد أقال الكثير من المسؤولين القضائيين والأمنيين الذين تبين لاحقاً بأنهم من أتباع رجل الدين عبدالله غولن الحليف السابق والعدو الحالي.

ويفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات مشددة على إيران بسبب أنشطتها النووية التي تثير شكوك الغرب، كما يفرض كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية عقوبات إضافية على طهران، الأمر الذي شكل أرضية خصبة لبعض الأشخاص لكسب أرباح كبيرة عبر مساعدة إيران للالتفاف على الحظر المفروض عليها.

