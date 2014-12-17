جواد ظريف متفائل بأجواء جولة المحادثات النووية

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأربعاء، إن المحادثات النووية مع القوى العالمية الكبرى تجري في مناخ طيب، وإنه اتخذت "خطوات جيدة"، وستتخذ خطوات أخرى.

وبدأ دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون، يوم الاثنين، محادثات استمرت يومين في جنيف تمهيدا لاستئناف مفاوضات أوسع تشمل إيران والقوى العالمية الست الأربعاء.

وتجري جولة مفاوضات نووية جديدة بين إيران والقوى العالمية الست في جنيف، سبقتها اجتماعات ثنائية أميركية وإيرانية لمدة يومين في المدينة نفسها، وصفها الإيرانيون بالإيجابية.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، إن النقاشات تطرقت لكل الموضوعات، خاصة ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية، وتخصيب اليورانيوم، موضحاً أن هناك حلولاً لبعض القضايا، غير أن هناك قضايا أخرى بحاجة إلى مزيد من الجهد والنقاش. واستبعد صراحة الحكم حالياً على النتيجة النهائية.

وسبقت المفاوضات الأميركية الإيرانية محادثات موسعة بين إيران والقوى العالمية الست تجرى في جنيف، وهي أول لقاءات موسعة منذ فشل الطرفين في الوفاء بمهلة الـ24 من نوفمبر الماضي للتوصل لاتفاق نهائي، ما أدى إلى تمديد المحادثات سبعة أشهر أخرى.

وتتزامن المفاوضات مع إشارات إيرانية برغبتها في فتح صفحة جديدة مع واشنطن في ما يرتبط بملفها النووي، في ظل تصريحات الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أنه سيحاول التوصل لاتفاق مع القوى الكبرى رغم معارضة جهات إيرانية.