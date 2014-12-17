مسؤول إيراني: لدينا مشروع من 4 بنود لحل قضیة سوریا

أکد مساعد وزير الخارجیة الإیراني، حسین أمیر عبداللهیان، أن" طهران وموسكو تتابعان بجدیة استراتیجیتهما في دعم سوریا والعراق".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن عبداللهیان قوله إثر لقائه في موسكو بالممثل الخاص للرئیس بوتین في شؤون الشرق الأوسط وإفریقیا، میخائیل بوغدانوف، أن "طهران وموسكو تدعمان العراق وسوریا بصورة فاعلة في محاربة الإرهاب وتنظيم داعش".

ووفقا لعبداللهيان فإن "إيران لديها مشروع من 4 بنود لحل القضیة السوریة سیاسیا، ومبادرة موسكو لتحقیق الحل السیاسي، یحظیان بمبادئ مشترکة" .

كما اعتبر مساعد وزير الخارجیة الإیراني أن الخلاف بین طهران وأنقرة بشأن سوریا "قابل للحل عبر المشاورات المستمرة".

وتتحدث طهران عن "خطة من 4 بنود لتسوية الأزمة السورية"، وقالت إن "البند الأول منها حول وقف إطلاق النار في حلب وبعض المناطق الأخری في سوریا"، حسب وكالات إيرانية، دون الكشف عن تفاصيل ومضمون الخطة.

وكانت إيران قد عبرت عن "دعمها لخطة المبعوث الأممي ستیفان دي ميستورا الرامية لوقف إطلاق النار وتجميد القتال في سوريا"، وكذلك "انطلاق الحوار الوطني بين الموالاة والمعارضة من أجل إيجاد حل سياسي في سوريا بإشراف الأمم المتحدة".

ووفقاً لوكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية، فقد اعتبر مساعد وزیر الخارجیة الإيراني، حسین أمیر عبداللهیان، خلال لقائه بنائب مبعوث الأمم المتحدة إلی سوریا، رمزي عز الدین رمزي في طهران، أن "الحوار الوطني یعد جزءاً من الحل السیاسي في سوريا". وقال إن "إيران تدعو الأمم المتحدة إلی لعب دور حقیقي بین المعارضة والموالاة".

وقال مساعد وزیر الخارجیة الإيراني إن "إيران ترغب في المساعدة على إنجاح هذه الخطة"، غير أنه طالب بـ"تبني نظرة واقعیة إزاء التطورات في سوریا، وضرورة الفصل بین الإرهابیین والمعارضة"، على حد تعبيره.

من جانبه، أشار رمزي عزالدین رمزي إلی "مشروع إیران الذي یتألف من 4 بنود للحل السیاسي للأزمة السوریة"، من دون أن يوضح المزيد عن هذه البنود.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية، حسين أمير عبد اللهيان، ذهب إلى موسكو لبحث التطورات الإقليمية، لاسيما سوريا، مع المسؤولين الروس.

يذكر أن إيران وروسيا تدعمان نظام بشار الأسد، وتقدم إيران الدعم الاقتصادي والعسكري والسياسي له، إضافة لإمداده بالمقاتلين الشيعة من لبنان والعراق وأفغانستان.