اجتماع جديد لإيران والدول الست حول الملف النووي

تجتمع إيران والدول الست الكبرى في يناير لإجراء محادثات إضافية حول الملف النووي الإيراني، حسب ما أكد مسؤول إيراني في أقوال نقلها التلفزيون الإيراني، الخميس، بعد ثلاثة أيام من المفاوضات "المفيدة" في جنيف.

ونظرا لعدم التوصل إلى حل كامل ونهائي لملف البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل في فيينا في 24 نوفمبر، مددت إيران والدول الكبرى في مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، وألمانيا) مهلة اتفاق تمهيدي أبرم في نوفمبر 2013، ومفاوضاتها حتى الأول من يوليو 2015.

وصرح نائب وزير الخارجية وكبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي عباس عراقجي "أجرينا اجتماعات مكثفة ومفيدة، وتمت مراجعة جميع النقاط. سيعقد اجتماع جديد في أقل من شهر".

وسيعقد الاجتماع المقبل الذي لم يحدد مكانه وموعده بعد، على مستوى نواب الوزراء أو المديرين السياسيين، بحسب عراقجي. وأضاف أن حضور وزراء الخارجية ليس مقررا.

ووصل الوفد الإيراني إلى جنيف، الاثنين، حيث أمضى 13 ساعة في محادثات ثنائية مع المفاوضين الأميركيين، وساعتين مع الفرنسيين، قبل جلسة عامة لوفود إيران ودول 5+1 استغرقت كذلك ساعتين الأربعاء.

وتطلب الدول الكبرى من إيران تقليص قدراتها النووية لمنع امتلاكها قنبلة نووية، فيما تؤكد طهران حقها في إنتاج نووي مدني كامل، وتطالب برفع العقوبات الاقتصادية الغربية عنها.