دعوات لوقف إعدام نشطاء مضربين عن الطعام بإيران

دعت منظمة العفو الدولية في بيان لها الأربعاء، السلطات الإيرانية إلى وقف تنفيذ الإعدام بحق 10 ناشطين مضربين عن الطعام، وتخفيف أحكامهم فورا.

وذكرت المنظمة ومقرها في لندن أن "تلويح السلطات الإيرانية بتسريع إجراءات تنفيذ الأحكام بعشرة رجال تحت طائلة الإعدام انتقاما منهم لإعلانهم إضرابا عن الطعام يشكل تهديدا مروعا".

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إنه لأمر يبعث على الأسف أن نرى السلطات الإيرانية تتلاعب بحياة هؤلاء الرجال بهذه الطريقة، إذ يظهر اللجوء إلى التهديد بالقتل وغير ذلك من التدابير العقابية لقمع إضراب السجناء عن الطعام مدى تعفن نظام العدالة الجنائية في إيران".

وينتمي المضربون العشرة عن الطعام إلى مجموعة قوامها 24 سجينا من أفراد الأقلية الكردية في إيران، وبدأوا إضرابهم في 20 نوفمبر 2014 احتجاجا على ظروف الحجز في الجناح 12 من سجن أوروميه المركزي الذي يقع في مقاطعة أذربيجان الغربية ويُخصص لاحتجاز السجناء السياسيين.

ويوجد بين الرجال العشرة شخص يُدعى سامان نسيم الذي صدر حكم بإعدامه في عام 2013 لضلوعه في أنشطة مسلحة ضد الدولة عقب مشاركته المزعومة في عملية تبادل لإطلاق النار وقعت في يوليو 2011 عندما كان في السابعة عشرة من عمره وأسفرت العملية عن مقتل أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني.

وتعليقا على هذه الحالة قالت حاج صحراوي إن "سامان نسيم كان طفلا لحظة ارتكاب جريمته المزعومة. ويقول إنه قد تعرض للتعذيب في الحجز وأُجبر على الاعتراف. وها هي السلطات الآن تبتزه عمليا من خلال التلويح باحتمال إعدامه.

وإذا تم ذلك فسوف يشكل إعدامه انتهاكا صارخا للقانون الدولي. ويجب أن يتم تخفيف حكم الإعدام الصادر بحقه فورا".

ودعا بيان منظمة العفو الدولية إلى "إعادة النظر في قضية سامان نسيم بشكل منصف دون اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام بحقه أو الاستدلال بأدلة انتُزعت تحت التعذيب والأخذ في الاعتبار نصوص وأحكام قانون العقوبات الذي جرى تنقيحه مؤخرا في إيران بحيث يستبعد اللجوء إلى عقوبة الإعدام بحق الأحداث الجانحين في بعض الحالات".

يُذكر أن السجناء في الجناح 12 بسجن أوروميه المركزي قد أعلنوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على تردي أوضاع أمنهم الشخصي عقب قرار جلب 40 سجينا مدانين بارتكاب جرائم خطيرة من قبيل القتل والسطو المسلح وإيداعهم في الجناح المذكور.

ونورد تاليا أسماء السجناء التسعة الآخرين المضربين عن الطعام وتحت طائلة الإعدام وهم: علي أفشري وحبيب أفشري وبهروز الخاني ومحمد عبدلاوي وسيد سامي حسيني وسيد جمال محمدي وسيرفان نجفي وإبراهيم رازبور وعلي محمد سليمان.

واختتمت حسيبة حاج صحراوي تعليقها قائلة: "إن عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة بصرف النظر عن الظروف والأحوال. وبدلا من أن توجه تهديدات بإعدام هؤلاء السجناء، يجدر بالسلطات أن تعمد إلى تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحقهم وتحرص على معاملتهم معاملة إنسانية".

وفي عام 2014، تلقت منظمة العفو الدولية تقارير تتحدث عن إعدام ما لا يقل عن 14 شخصا على خلفية جرائم زُعم أنهم كانوا دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكابها.

يُذكر أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل التي تُعد إيران إحدى الدول الأطراف يفرضان حظرا مطلقا على اللجوء إلى عقوبة الإعدام بحق الأحداث.