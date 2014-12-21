لبنان يرفض مساعدة إيران العسكرية

أشار وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان في حديث مع قناة العالم الناطقة بالعربية إلى أن الحكومة اللبنانية رفضت استلام مساعدات بلاده العسكرية للجيش اللبناني على شكل هبة من إيران.

وكشف دهقان أن الوزارة لم تستلم تصريحاً من الحكومة اللبنانية يجيز إرسال المساعدة العسكرية، لافتاً إلى أنها تضم أحزاباً وتيارات سياسية مختلفة.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني قد أعلن، خلال زيارته بيروت في نوفمبر الماضي، أن بلاده تعتزم تقديم مساعدة عسكرية للبنان تشمل أسلحة ومعدات. وقال شمخاني إن لبنان امتنع عن قبول المساعدات العسكرية بعد أن تعرض إلى ضغوط أميركية، حيث ترى المتحدثة باسم الخارجية جين ساكي أنها انتهاكاً للعقوبات الدولية المفروضة على طهران، حسب ما نقلت وكالة إيسنا الإيرانية.