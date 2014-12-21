معارض إيراني لخامنئي: أطماعكم خلقت داعش

بث المخرج والمعارض الإيراني محمد نوري زاد على صفحته على فيسبوك رسالة مصورة طالب فيها مرشد الثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي بسحب ميليشيات الحرس الثوري من المنطقة.

وقال زاد، الذي تعرض للسجن سابقاً: إن إصراركم على توسيع مبادئ الثورة والفكر الشيعي على حساب دول الجوار أسهم في ظهور داعش والحركات المتطرفة مثل طالبان وغيرها. ونصح خامنئي بالكف عن عدائه لبلدان المنطقة وتغيير سياسته تجاه دول الجوار ومواجهة الحرس الثوري حتى يخلّد اسمه بالتاريخ.

واعتبر زاد أن "داعش" وأمثاله لم يظهر إلا بعد الثورة وسعي قياداتها إلى توسيع قيمها على حساب البلدان المجاورة.

وأشار المعارض إلى تفشي الفساد في بلاده، متهماً الحرس الثوري بالاستيلاء على الاقتصاد وهدر ثروات البلاد من أجل الحفاظ على نظام "الجمهورية الإسلامية"، محملاً خامنئي مسؤولية هدر الثروات الإيرانية، بسبب ما سماه "إصراره على تنفيذ المشروع النووي الذي يقول إنه يهدف إلى صنع القنبلة النووية".

ويذكر أن زاد انتقد أداء سلطات بلاده بسبب قمع الحركة الاحتجاجية عام 2009، وأودع إلى السجن مرات عدة. ووجه، خلال فترة سجنه وبعدها، رسائل جريئة انتقد خلالها أداء مرشد البلاد علي خامنئي.