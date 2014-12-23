إيران.. الحكم بالسجن 20 عاماً على ناشط "فيسبوكي"

أصدرت محكمة إيرانية حكما بالسجن 20 عاما على الناشط مسعود سيد طالبي بعد أن نشر تعليقات اعتبرتها المحكمة معادية للنظام الإيراني على موقع "فيسبوك".

وألقى الأمن الإيراني القبض على طالبي في العام الماضي مع مجموعة من النشطاء في مدن مختلفة، بتهمة "إهانة المقدسات"، وحكم عليه بالسجن 15 عاما، لكن أضافت محمكة الاستئناف وفي قرار مفاجئ، خمسة أعوام أخرى على سجنه.

وتقول المواقع الناشطة في مجال حقوق الإنسان إن طالبي كان قد احتج على الحكم السابق، وانتظر تخفيفا، لكنه تفاجأ بإضافة خمسة أعوام أخرى، حسب ما جاء في موقع هرانا المختص في شؤون السجناء في إيران.

وكان الأمن الإيراني قد ألقى القبض على 8 نشطاء من ثلاثة مدن، وهي طهران وشيراز وساري، في عملية اعتبرها كثيرون تهديدا لمستخدمي فيسبوك في إيران الذين بدأوا يزدادون بنسب كبيرة، خصوصا بعد وصول روحاني إلى الحكم.

وقبل يومين، نقل المدعي العام الإيراني، إبراهيم رئيسي، عن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي أنه أوصى بـ"تشديد الرقابة على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في البلاد"، مذكرا أن المرشد يرى أن "الإنترنت أصبحة مسرحاً لحضور الأعداء، بما يهدد الأمن الأخلاقي والنفسي للمجتمع الإيراني".

وسبق أن أصدرت محكمة إيرانية حكما بالسجن 20 عاما على امرأة بريطانية - إيرانية بعد أن نشرت تعليقات اعتبرتها المحكمة الإيرانية "معادية للحكومة الإيرانية" على موقع "فيسبوك".