شمخاني: أنا مستعد للوساطة بين الرياض وطهران

صرح أمین المجلس الأعلی للأمن القومي ووزير الدفاع الإيراني الأسبق، علي شمخاني، في حديث صحافي أنه مستعد للوساطة بين طهران والرياض لتقليل التوتر بين طهران والمملكة العربية السعودية.

وقال شمخاني، الذي كان يتحدث إلى صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إنه يتمنى أن يتمكن من تقليل التوتر بين إيران والمملكة العربية السعودية.

وكان أمین المجلس الأعلی للأمن القومي الإیراني، وهو من أصول عربية أهوازية، قد أكد في وقت سابق أن "إيران لديها علاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية"، كما أن هناك تعاون وصفه بالجيد بين بلاده ودول مجلس التعاون الخلیجي.

وفي اللقاء الذي نشرته الصحيفة البريطانية، اليوم الاثنين، قال شمخاني إن سوء التفاهم الحاصل بين البلدين يمكن أن يتغير إلى "منافسة سياسية طبيعية" على حد قوله، مدعياً أن هناك "صراع نفطي" بين إيران والممكلة العربية السعودية.

وسبق لشمخاني عندما كان وزيراً للدفاع أن وقَع الاتفاقية الأمنية نيابة عن بلاده مع السعودية في الرياض والتي لعبت دوراً مهماً في إزالة العديد من العوائق بين البلدين، خاصة في الجانب الأمني.

ورداً على سؤال عن موقف المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي حول مفاوضات الملف النووي مع الدول الغربية، أكد شمخاني أنه لو كان المرشد معارضاً للمفاوضات لأمر بوقفها خلال السنة والنصف الماضية.

وأعترف شمخاني بأن هناك من يوالي "داعش" في بلاده لكن وصفهم بالعدد القليل، كاشفاً أن القوات الأمنية الإيرانية اعتقلت حتى الأن 22 إيرانياً كانوا ينوون الالتحاق بصفوف "داعش" في أوقات ماضية.

