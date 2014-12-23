بعد سوريا ولبنان.. لاريجاني يلتقي السيستاني بالعراق

بعد زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، علي لاريجاني لبنان وصل صباح الثلاثاء إلى مدينة النجف، وأعلن أن "الحل في مكافحة الإرهاب يكمن في تعاون جميع الدول الإسلامية مع الحكومة العراقية لاجتثاث جذور هذه الظاهرة في أسرع وقت ممكن".

لاريجاني قال أيضا في تصريح صحافي لدى وصوله إلى النجف قادما من بيروت، إن الهدف من زيارته للعراق، والتي جاءت بعد جولة قادته للبنان وسوريا، "هو بحث أهم القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأضاف أنه سيلتقي خلال زيارته إلى العراق رئيس الجمهورية العراقية، فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء، حيدر العبادي، ورئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، ليبحث معهم العلاقات بين البلدين، وسبل تطوير التعاون الاقتصادي إلى جانب موضوع مكافحة الإرهاب.

وأكد لاريجاني أن "الكثير من الدول باتت اليوم متفهمة لحساسيات المنطقة وخطر الإرهاب، وهذا ما يعد بحد ذاته خطوة إلى الأمام في الحرب على الإرهاب".

وانتقد لاريجاني "الدول التي قدمت الدعم الضمني للجماعات الإرهابية"، مبينا أن "بعض دول المنطقة وقفت إلى جانب الشعب العراقي وأعلنت موقفها الرافض لهذه الجماعات".

وأكد أن "الدول باتت متفهمة اليوم لحساسيات المنطقة وخطر الإرهاب، ونحن مازلنا بحاجة إلى مزيد من التشاور في هذا المجال".

وكان رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني والوفد المرافق له، وصل صباح اليوم الثلاثاء إلى مدينة النجف قادماً من لبنان في ختام جولته الإقليمية التي زار فيها دمشق أيضاً وتوجه فور وصوله النجف لزيارة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني.