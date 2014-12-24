إيران: نرفض المطالب "المهينة" لمجموعة 5+1

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في رسالة بعثها إلى نظرائه في العالم على أن بلاده ترفض المطالب "المهينة" و"غير القانونية" لمجموعة 5+1، التي تفاوض طهران حول برنامجها النووي.

وقال ظريف في رسالة نشرت وكالة "فارس" مقتطفات منها إن طهران ستقف أمام تلك المطالب وترفضها بشدة، من دون أن يشير الوزير الإيراني إلى مطالب الدول الكبرى التي وصفها بالمهينة وغير القانونية، مضيفاً أن إيران اقترحت خلال المفاوضات، حلولاً عملية ومتوازنة وواقعية، على حد قوله.

وكتب محمد علي حسيني المستشار الإعلامي في وزارة الخارجية الإيرانية على صفحته في "تويتر" أن ظريف شرح في الرسالة التي ستنشر على الإعلام لاحقاً نهج بلاده في عملية التفاوض الجارية مع الدول الست، حول برنامج إيران النووي.

وأكد وزير خارجية إيران لنظرائه في العالم أن فريقه المفاوض مع الدول الست أظهر عزم إيران لتحقيق تسوية عادلة ومعقولة على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، على حد قوله.

ولم تنجح حتى الآن المفاوضات بين طهران ومجموعة 5+1 في تقليص التباعد بالمواقف بشأن بنود الخلاف الأساسية من بينها تخصيب اليورانيوم والعقوبات، وتم تمديدها حتى يونيو 2015.

كما استأنفت محادثات ثنائية بين إيران والولايات المتحدة على مستوى الخبراء في جنيف حول برنامج طهران النووي في الخامس عشر والسابع عشر من ديسمبر الجاري، ولم يعلن الطرفان عن نتائجها حتى الآن.