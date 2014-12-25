إيران بدأت بالتدقيق في مضمون موقع "إنستغرام"

ذكرت وسائل الإعلام المحلية بإيران، اليوم الخميس، أن إيران بدأت بالتدقيق في موقع "انستغرام" للتواصل الاجتماعي، وفرضت رقابة فقط على المواد "غير الأخلاقية" في إطار مشروع حكومي للرقابة الانتقائية لشبكات التواصل الاجتماعي.

ونظام مراقبة الإنترنت مشروع أطلق مطلع 2013، سيصبح مطبقاً تماماً بحلول صيف 2015 وفقاً لوزارة الاتصالات.

وقالت صحيفة "إيران" الحكومية إن "التدقيق في الصفحات التي تحتوي على مضمون غير أخلاقي بدأ مساء أمس (الأربعاء) على انستغرام".

ونقلت صحيفة "شرق" عن وكالة أنباء "فارس" أن "الوصول إلى الصفحات الأخرى لانتسغرام ممكن".

وقالت الصحيفة الإصلاحية: "مع نجاح مراقبة المضمون غير الأخلاقي لمواقع التواصل الاجتماعي بات من غير الضروري وقفها كلياً، ويمكن لرواد الإنترنت استخدامها بشكل مناسب".

من جهته، أعلن وزير الاتصالات، محمود واعظي، الخميس، أن "المرحلة الأولى من عملية التدقيق الانتقائي طبقت بنجاح على الموقع".

وبحسب الوزير الذي لم يشر صراحة إلى "انستغرام" فإن 5 إلى 10% فقط من مواقع التواصل الاجتماعي التي تحتوي على مضمون غير أخلاقي معنية بهذا الحظر.

وتعطل السلطات بانتظام الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصاً "تويتر" و"فيسبوك"، منذ التظاهرات الكبرى في يونيو احتجاجاً على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد. وكانت شبكات التواصل الاجتماعي تستخدم أساساً من قبل معارضين لتعبئة أنصارهم.

كما عطلت مواقع أخرى تعتبر غير إسلامية أو مضرة بالنظام.