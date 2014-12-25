روحاني يدعو إلى خروج إيران من العزلة الدولية

دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى خروج بلاده من العزلة الدولية قائلاً: "صحيح أن الاكتفاء الذاتي أمر جيد، ولكن إيران لا تستطيع أن تضع نفسها في زاوية وتغلق كل النوافذ عليها".

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد أكد روحاني خلال مؤتمر حول التنمية والاستثمار في محافظة خراسان الجنوبية، الأربعاء، أن "الاعتماد على الذات والاكتفاء أمر جيد جداً، غير أنه ليس هناك بلد مكتفٍ ذاتياً بشكل كامل".

وأضاف: "حتى لو اكتفى بلد ما ذاتياً واستطاع تأمين الحاجات الأساسية لا يعني ذلك أنه حقق إنجازاً اقتصادياً، وليس هناك بلد في العالم حقق التنمية في ظل العزلة الدولية".

وشدد الرئيس الإيراني على أهمية الإنتاج قائلاً: "سيفشل الإنتاج إذا لم يجد له موطئ قدم صلب في السوق الاستهلاكية، وعندها لا يمكن حل تلك المشكلة بالمواعظ والروايات الدينية والنصائح".

وانتقد روحاني "الاقتصاد الريعي" الذي يعتمد على النفط بشكل أساسي. وقال: "عالم الاقتصاد كما عالم السياسة يعتمد على المنافسة، ولا ينمو الاقتصاد إلا إذا كانت هناك منافسة، وبالتأكيد لن نصل لمرحلة الإنتاج في ظل اقتصاد ريعي".

كما انتقد الرئيس الإيراني ما قال إنها "عروض مزايدة تتم بشكل وهمي"، وقال إن "مشكلتنا تكمن في الفساد والاقتصاد الريعي والمصالح الآنية".

يذكر أن الاقتصاد الإيراني أصبح يواجه تحديات صعبة للغاية، خاصة في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط، وكذلك استمرار فرض العقوبات الدولية بسبب برنامج طهران النووي المثير للجدل.

وبينما يصر المتشددون في إيران على مبدأ الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات، يحاول الرئيس الإيراني حسن روحاني أن يخرج البلاد من العزلة الدولية الخانقة التي شلت الاقتصاد الإيراني.

ويلقى روحاني دعماً مباشراً من المرشد الأعلى في سياسة الانفتاح وتقديم التنازلات للغرب خلال المفاوضات حول الملف النووي بأمل رفع العقوبات التي أثرت على كل المناحي الاقتصادية والمعيشية في إيران، وخلّفت تضخماً هائلاً وارتفاعاً مطرداً للأسعار، وتزايداً مستمراً في قيمة الدولار أمام الريال، مما فاقم الأزمة المعيشية لدى المواطن الإيراني العادي.